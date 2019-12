Ad Agno qualcuno vola ancora

LUGANO - Silver Air batte un colpo. La compagnia specializzata in voli stagionali non ha perso la rotta, nella tempesta "perfetta" che imperversa sull'aeroporto di Agno. In un comunicato odierno, il vettore tiene a precisare che «c'è e ci sarà ancora». I voli per la prossima stagione estiva «sono già online e regolarmente prenotabili».

In tempi quanto mai turbolenti, la precisazione non è inopportuna. «Il dibattito pubblico sta alimentando dubbi sull'operatività futura dello scalo» si legge nella nota «e questo potrebbe indurre l'utenza a comportarsi come se lo scalo fosse già chiuso».

Il piccolo vettore ha trasportato 3mila passeggeri dal 2014 al 2019, collegando Lugano all’Isola d’Elba e, dal 2018, anche all'isola di Lussino in Croazia. Per il futuro «sono state progettate ulteriori rotte stagionali» afferma la compagnia. «Sono pronte e tenute in attesa nel cassetto, proprio a causa delle incertezze sul futuro dello scalo».