Con Telethon torna in campo la solidarietà

BELLINZONA - Torna in tutta la Svizzera la campagna di raccolta fondi Telethon a favore delle persone con una malattia genetica rara e delle loro famiglie. Una grande iniziativa di solidarietà promossa da oltre 30 anni dalla Fondazione Telethon Azione Svizzera (FTAS). La totalità dei fondi raccolti viene utilizzata sul territorio svizzero per sostenere progetti di ricerca (50%) e progetti di aiuto sociale (50%).

Da sempre Telethon è una vera e propria maratona di eventi che si ripete ogni anno, grazie ai numerosi volontari che si mobilitano in tutta la Svizzera, in una sorta di “sfida” a chi è più bravo nel sensibilizzare e a stimolare la generosità (in allegato il programma dei prossimi eventi in Ticino).

Per il periodo prenatalizio è stato organizzato un grande evento in programma venerdì 6 e sabato 7 dicembre. In Piazza Riforma a partire dalle 18 sfileranno i biker San Nicolao. Sarà il pubblico a votare la moto più bella. Nella giornata di sabato il programma della manifestazione è ricco, dalle 10 del mattino alle 17. L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto a favore di Telethon.

Entra in campo la solidarietà: «Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, di una mano, di un sorriso e di tanta generosità. Quindi...... fatti contagiare....#telethonizzati».