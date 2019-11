L'ufficio postale entra nella Bottega della Nonna

CUREGLIA - A partire dal prossimo 25 novembre a Cureglia lettere e pacchi passeranno dalla Bottega della Nonna. Come già annunciato negli scorsi mesi, l'ufficio postale sarà infatti sostituito da una soluzione in partenariato: le prestazioni lettere e pacchi, come pure il versamento e il prelievo di denaro contante, saranno disponibili nel negozio di alimentari situato in Piazza dei Caresana.

«In tal modo - si legge in una comunicazione che la Posta ha inviato alla popolazione - sfruttiamo le sinergie e rafforziamo a lungo termine la sede di Cureglia». La filiale per il ritiro di invii sensibili è Savosa.