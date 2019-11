A iViaggiatori si discute del futuro del turismo sul Ceresio

LUGANO - Il lago Ceresio: nuova destinazione per i turisti che scelgono un itinerario nei laghi insubrici. È la notizia lanciata questa mattina al Centro Esposizioni di Lugano dal Presidente dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, presente all'inaugurazione della

17esima edizione della Fiera I Viaggiatori.

«Il 2020 è l'anno della svolta, del rafforzamento di una politica di marketing territoriale orientata a un'azione massiccia di sostegno del turismo. - commenta Massimo Masstromarino, Presidente dell'Autorità di bacino del Ceresio – Il lago è una destinazione che non ha confini e, per questa ragione la destinazione deve essere vista nel suo insieme, non possiamo più fermarci ai limiti territoriali, ma guardare lontano e progettare il futuro con iniziative e strategie lungimiranti. Dobbiamo fare sistema e prepararci a una serie di azioni che vanno, appunto, in un'unica direzione: la promozione. Dobbiamo creare un sistema coordinato e forte, dare al territorio un'immagine ad ampio respiro e capire le esigenze dei turisti al fine di dar loro una risposta in servizi e in itinerari. Da non sottovalutare il turismo delle seconde case a cui il Ceresio è fortemente legato, tanto che, in questi anni, hanno riacquistato importanza e riportato molte famiglie sul lago».

Questa mattina al taglio del nastro, oltre al board dell'Ente, anche il sindaco di Porto Ceresio, Jenny Santi, il rappresentante della Prefettura con delega al Raccordo con gli Enti locali e consultazioni elettorali, Michele Giacomino, il Console Generale d'Italia a Lugano, Mauro Massoni, i due vice direttori della Navigazione Lago di Lugano, Carlo Acquistapace e Omar Terzi.

«Il progetto di promozione turistica del Ceresio – continua Giovanni Bernasconi, Vice Presidente dell'Autorità di bacino con delega al turismo - deve nascere proprio con questo obiettivo: rendere appetibile il Ceresio sia sul fronte italiano che svizzero. Il lavoro che dobbiamo sviluppare è proprio quello di mettere in interconnessione le due realtà, promuovendo e sviluppando una strategia comune che, mi viene da dire, da legare poi a un concetto ormai consolidato nel mondo che è il lago di Como . Un lavoro di sistema e non secondo un concetto campanilistico».

