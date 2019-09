Annata record di funghi e di... multe: trentatré finora

BELLINZONA - Dai terreni calcarei del Mendrisiotto fino ai pascoli alti della Val Bedretto è stato, nell’ultimo mese, un fiorire a getto quasi continuo di funghi. La tentazione di farne incetta per molti è stata forte, irresistibile. I più rispettosi della legge si sono però fermati ai 3 kg giornalieri consentiti, altri da cercatori si sono trasformati in raccoglitori.

I controlli - La conferma, indiretta, che questa è una stagione eccezionale arriva dall’Ufficio cantonale della natura e del paesaggio (Unp). È qui che arrivano i verbali delle multe spiccate nel bosco: a vigilare è il personale forestale, le guardie della natura, i guardiacaccia e guardiapesca, aiutati da Polizia cantonale e comunali. Tra posti di blocco e controlli sul terreno, «fino ad ora sono state segnalate 33 infrazioni» riferisce Filippo Lafranchi, collaboratore scientifico dell’Unp.

Più sanzioni nel Luganese - Le irregolarità possono riguardare gli orari di raccolta, ma è sul quantitativo che i più sono attesi al varco. «La multa più salata - continua Lafranchi - è stata di 400 franchi per aver raccolto 10 kg di funghi. Sette in più del consentito...». Il maggior numero di infrazioni è stato rilevato nel distretto di Lugano (14), seguito da Blenio 8, Leventina 6, Locarno 3, Bellinzona e Valle Maggia 1.

«Nessuno col bilancino» - «In generale - dice Lafranchi - tutte le persone fermate con più di 3 kg sono a conoscenza del limite giornaliero, ma quasi nessuno porta con sé un bilancino per verificare il peso dei funghi raccolti. Da un lato vi è quindi la difficoltà di stimare il peso di quanto raccolto e dall’altro vi sono cercatori che proprio non riescono a non raccogliere i funghi trovati anche se hanno già raggiunto i 3 kg. I furbi ci sono, ma attenti perché le multe possono essere salate».

«Tre kg? Più che sufficienti» - Trentatre infrazioni, in avvio di stagione, vuol dire avere già superato il record dell’intero 2018 (26 multe). Ed è decisamente di più degli anni precedenti (vedi tabella). «È un segnale positivo, anche se potrebbe essere la punta dell’iceberg - è il commento di Francesco Panzini, presidente della Società micologica Benzoni di Chiasso -. Quando ci sono momenti in cui la gente diventa ingorda ed esagera è giusto multare. Tre kg al giorno, in pratica una cassetta di frutta, è quantitativo più che sufficiente».

Si riparla di tesserino - Aggangiandosi alla messe di multe, Panzini ribatte sul tasto del “permessino”: «Perché no? È una buona idea, ma finora male impostata. Tutte le società micologiche ticinesi sono favorevoli, più la Vapko della Svizzera italiana (di cui lo stesso Panzini è presidente, ndr)». Quest’ultima è l’associazione che raggruppa i controllori ufficiali di funghi. Il tesserino, gli chiediamo, dovrebbe prevedere una minima infarinatura sulle specie esistenti? «È difficile, anche perché i più, tra le 120 specie ottime commestibili, si limitano a raccogliere porcini e chantrelles. Si potrebbero invece allargare gli orizzonti frequentano le società micologiche e, perché no?, un corso della Vapko di una settimana per neofiti». Dopo il boom il bosco sembra riprendere fiato… torneranno? «Se tornasse a piovere risponde l'esperto - il terreno è talmente caldo da esserci ancora un grande potenziale di crescita». E di multe.