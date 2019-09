«Fermezza e determinazione» contro i molinari

LUGANO - «Chiediamo al Municipio fermezza e determinazione» contro il CSOA Molino. Continua a far versare litri e litri d'inchiosto la manifestazione «non autorizzata» degli occupanti dell'ex Macello che avrà luogo domani pomeriggio a Lugano. Dopo il botta e risposta tra Municipio e molinari anche la sezione UDC della Città di Lugano esprime la propria opinione. E lo fa entrando a gamba tesa. Non solo contro quelli che definiscono «gli occupanti abusivi del sedime ex-macello», ma pure contro la Città di Lugano. «Ci chiediamo come possa il Municipio farsi ingabbiare da persone che sinora non hanno mai rispettato le regole di uno Stato di diritto, fregandosene altresì delle Istituzioni ed in barba ai cittadini che invece coscienziosamente le devono onorare».

I democentristi luganesi , poi, rincarano la dose dicendosi totalmente contrari a questo genere di imposizioni minacciose e puntando il dito, nuovamente, contro le autorità. «Siamo allibiti dell'agire lassista del Municipio, che si è sottomesso per timore di tafferugli simili a quelli del 2016, sottomissione che agli occhi della popolazione si percepisce come debolezza istituzionale creando un pericoloso precedente cementato ormai da anni di tergiversazioni sullo scandalo “ex-macello”».

La sezione UDC di Lugano poi pensa anche ai soldi spesi per questa manifestazione: «A questa inaudita situazione vanno aggiunti i costi del dispositivo di sicurezza impiegato dalla nostra Polizia, che si riverseranno purtroppo ed ovviamente sulle spalle di tutta la comunità».