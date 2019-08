Multe ai parcheggiatori abusivi al Blues to Bop

LUGANO - La polizia ha avvertito: ci sarà tolleranza zero per coloro che parcheggeranno moto e auto nelle zone vietate durante le quattro giornate del Blues to Bop (da giovedì 29 a domenica 1 settembre).

Durante la manifestazione le possibilità di posteggio nelle adiacenze dell’evento saranno limitate, pertanto la polizia fa notare che sarebbe meglio lasciare l’auto a casa e muoversi con i mezzi pubblici. A disposizione degli automobilisti ci saranno gli autosili cittadini (Motta, Balestra, Piazza Castello, LAC) così come pure i parcheggi (Campo Marzio, Ex Pestalozzi, Stadio).

Sarà dunque vietato parcheggiare sui marciapiedi o su quelli che ostacolano il passaggio dei pedoni, divieto che vale sia per le auto ma soprattutto per le moto. Non solo, ma sarà vietato anche parcheggiare sulla linea vietante la fermata, sui passaggi pedonali e sulle linee vietanti l'arresto (pre pedonali) o nelle aree d'intersezione e nella zona pedonale.

Chi non rispetterà queste norme, oltre alla multa vedrà rimosso il proprio veicolo.

Borseggi: La concentrazione elevata di persone facilita l'agire dei malintenzionati, per questo motivo, la polizia invita a controllare che la borsa sia sempre chiusa bene, «portarla possibilmente a tracolla e tenere la mano dove si tiene il portafoglio» spiega in una nota stampa diramata in mattinata. Inoltre si chiede alla popolazione di chiamare la Polizia per ogni fatto anomalo, anche se questo dovesse sembrare di scarsa importanza, «qualora si dovesse assistere ad un fatto che richiede l'intervento della Polizia, non allontanarsi, la testimonianza è preziosa, ogni particolare è utile» viene spiegato.

Alcool al volante: Attenzione anche ad alzare il gomito. La polizia fa sapere che visti i maggiori rischi, potranno essere svolti dei controlli della circolazione.