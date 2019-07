Veicolo in avaria, chiuso il San Gottardo

AIROLO - I viaggiatori che sono diretti verso il San Gottardo dovranno, una volta di più, armarsi di pazienza. E non solo a causa delle code estive canoniche che al momento raggiungono i sei chilometri in direzione sud e i cinque in direzione nord.

A complicare le cose, infatti, ci si è messo - come comunicato dal TCS in un tweet - anche un veicolo in avaria che ha obbligato le autorità a chiudere la galleria del San Gottardo in entrambe le direzioni attorno alle 15.30.

Al momento non è dato sapere per quanto si protrarrà la chiusura, ma si prevedono (ulteriori) ritardi.