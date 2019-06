Canicola “promossa” al grado 4

LOCARNO - La canicola sarà ancora più intensa di quanto inizialmente previsto. MeteoSvizzera ha infatti diramato in questi minuti una nuova allerta meteo per l’ondata di caldo iniziata ieri, innalzando a 4 (il massimo in Svizzera) il grado di pericolosità.

La nuova allerta scatterà a partire dalle 15 di questo pomeriggio e resterà in vigore almeno fino alle 20 di domenica sera. Le giornate più calde, come già annunciato in precedenza, saranno quelle di giovedì e venerdì, con le massime che potrebbero avvicinarsi alla soglia dei 40 gradi e le minime ferme sui 22-23 gradi.

Anche nelle regioni dell’Alto Ticino - inizialmente “escluse” dall’allarme - sarà in vigore da questo pomeriggio un’allerta di grado 3.