La collina nord di Lugano non è mai stata così bella

LUGANO - C’è voglia di primavera, sole e caldo nell’aria. Il bel tempo dovrebbe arrivare e con esso la voglia di vivere all’aria aperta. Quale occasione migliore per godere del panorama luganese? Domenica 16 giugno sarà possibile passeggiare sulla collina nord di Lugano. Torna infatti “Scollinando”, giunto alla sua decima edizione, un’occasione per «riappropriarsi del territorio, scoprirlo e viverlo».

«Il progetto è nato nel 2009 con l’intento di rivalutare l’utilizzo e la fruizione del territorio, comprese le peculiarità naturalistiche», ha spiegato questa mattina in conferenza stampa Giovanni Pozzi, capogruppo degli 11 comuni di Scollinando (Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia) . L’evento valorizza la mobilità lenta, offrendo quest’anno anche la segnaletica completa di percorsi ciclo-pedonali in tutti i comuni.

Tra le tante manifestazioni primaverili ed estive che vengono organizzate in Ticino, “Scollinando” ha una peculiarità: non c’è un percorso prestabilito, ognuno lo costruisce sulla base dei proprio gusti, iniziando con un momento conviviale. Si tratta di una manifestazione che è praticamente gratuita (si paga solo ai punti di ristoro, se si desidera acquistare qualcosa), senza iscrizione e con libertà di scelta dei percorsi.

La “zona focus” del 2019 è Cadempino-Lamone-Origlio-Ponte Capriasca

Perché partecipare? «“Scollinando” può essere adatto a tutti», ha spiegato la coordinatrice esecutiva Anna Rota-Biadici. È una manifestazione di passeggiate: per chi ama la salita ripida (ad esempio sul colle San Zeno) e chi preferisce uno sforzo meno intenso (al laghetto di Origlio o tra Lamone e Cadempino). Anche i buongustai vengono accontentati: la giornata si apre con la colazione offerta in tutti gli 11 comuni e ci sono 8 punti di ristoro, 4 ristoranti “amici” (che propongono menù a 20 franchi), così come è possibile fare pic-nic negli spazi adibiti. E per concludere aperitivo e cena offerti. Alla manifestazione sarà protagonista l’intrattenimento: 11 spettacoli diversi, uno per ogni comune, animeranno la mattinata (e verranno riproposti alle 14 nella “zona focus”). La giornata si concluderà con un concerto. Non mancheranno le attività diverse, dagli atelier alle visite guidate, le degustazioni, un mini-corso di fotografia e riprese video. Molte anche quelle dedicate ai bambini, compresa la salita sul camion-cisterna dei pompieri a Lamone.

Come partecipare? Dalle 9 colazione offerta in tutti i comuni (con un occhio verso l’ambiente evitando lo spreco di plastica), tra le 11 e le 17 attività nella zona focus e dalle 17.30 in poi evento finale a Cadempino. Da una zona all’altra, i partecipanti sono invitati a spostarsi a piedi o in bicicletta. Ci saranno anche dei bus gratuiti con delle corse che portano dagli 11 comuni alla “zona focus” e viceversa.

Come da tradizione, ci sarà la “caccia ai folletti”, un modo per coinvolgere le famiglie con un concorso che quest’anno, per i 10 anni di “Scollinando”, prevede dei premi più cospicui: si può vincere un weekend a un parco divertimenti, delle gite di una giornata nella Svizzera tedesca ed esperienze nel Luganese abbinate a buoni Splash&Spa.

Giovanni Pozzi ha preso in prestito le parole da Marcel Proust per celebrare i 10 anni di “Scollinando”, con la citazione che campeggiava in primo piano sulla brochure del 2009: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.

Informazioni sull'evento e i percorsi disponibili su scollinando.ch

TiPress