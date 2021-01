Il carrello non esce e l'aereo finisce nella neve

ECUVILLENS - Ieri mattina un incidente d'aereo si è prodotto all'aerodromo di Ecuvillens. Nessuno è rimasto ferito, comunica oggi la Polizia cantonale. Sull'accaduto è stata tuttavia aperta un'indagine.

Attorno alle 10.15, la polizia è stata sollecitata presso l'aeroporto regionale di Friburgo-Ecuvillens, per un incidente d'aereo avvenuto sulla pista di atterraggio. Sul posto sono intervenuti preventivamente anche i pompieri.

Le prime indagini hanno permesso di stabilire che il piccolo aereo proveniva dall'aerodromo di Birrfled (AG). Al momento di atterrare, il carrello non avrebbe funzionato a dovere. Il velivolo è così atterrato sulla fusoliera, scivolando per circa 800 metri e terminando la sua corsa alla fine della pista, in un campo.

Il pilota 42enne, che vive nel cantone di Zurigo ed era l'unica persona a bordo, non è rimasto ferito. La pista è stata chiusa per circa tre ore ed è stata necessaria una gru per evacuare il velivolo e trasportarlo in un hangar.

Un'indagine è stata aperta dal SISI per stabilire le esatte circostanze dell'accaduto.