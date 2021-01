Meno di 2'000 contagi in 24 ore: sono 1'884

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1'884 nuovi casi di coronavirus. Lo annuncia l'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I nuovi decessi sono 57, mentre le persone che sono state ricoverate in ospedale sono 92.

Le cifre annunciate oggi sono in linea con quelle comunicate ieri (4'320 nell'arco di tre giorni) e inferiori a quelle comunicate martedì della scorsa settimana: allora i nuovi casi positivi confermati erano 2'260, le persone decedute 75 e i ricoveri in ospedale 129. Da metà gennaio, il numero di casi confermati è calato del 20%, i ricoveri del 35% e i decessi del 17%. In tutte le regioni della Svizzera, la tendenza è stabile o in calo.



tio.ch/20minuti

Più in dettaglio, ieri sono stati trasmessi i risultati di 21'618 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del'8,7% (martedì scorso: 10,49%). Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 26'838. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 310,45.

Tasso di riproduzione - Il tasso di riproduzione Re, che indica quante persone un infettato contagia in media con il coronavirus, è 0,94 (in crescita dello 0,01 rispetto a ieri). Da notare che il tasso Re si riferisce al 15 gennaio. Il ritardo di una decina di giorni sugli altri dati è dovuto alla differenza di tempo tra il contagio e il risultato positivo del test.



tio.ch/20minuti

I dati complessivi - Dall'inizio della pandemia, 515'483 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'212'403 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 8'487 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 21'450.

Isolamento e quarantene - In Svizzera si contano attualmente 16'909 persone in isolamento e 26'065 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 2'927 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



Keystone