Coronavirus, in Svizzera altri 253 casi e 9 ricoveri

BERNA - Nuovo balzo in avanti per il numero di contagi da coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore - riferisce il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - i nuovi casi confermati in laboratorio sono 253, con 9 pazienti ricoverati in ospedale e nessun decesso.

Complessivamente, le vittime legate al Covid-19 in Svizzera sono 1715. Quest'ultimo dato, lo ricordiamo, è influenzato anche dall'imbarazzante "gaffe" di ieri, quando l'UFSP ha annunciato la prima vittima sotto i 30 anni legata al Covid-19 in Svizzera.

Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del Paese ma che nelle ore successive è stata smentita dalle autorità del Canton Berna, che han parlato di «informazione sbagliata» dovuta a una «confusione nel rapporto clinico di una persona che si trova in isolamento e non presenta sintomi gravi di Covid-19».

Dati complessivi - I dati delle ultime 24 ore sono il risultato di 7179 tamponi, il cui totale ha ormai superato quota 876mila. I contagi in Svizzera dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 37'924.