Il Canton Berna smentisce tutto: «Nessun giovane morto»

BERNA - Ha fatto il giro di tutta la Svizzera la notizia di un paziente Covid-19 di età inferiore ai 30 anni deceduto nel Canton Berna. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha parlato del «tragico caso» nella conferenza stampa odierna, confermando il decesso per coronavirus di un paziente tra i 20 e i 30 anni, e tutti i media ne hanno parlato. In serata il Canton Berna ha però smentito.

Il Dipartimento cantonale della sanità ha scritto in un comunicato che si trattava di «informazione sbagliata» dovuta a una «confusione nel rapporto clinico di una persona che si trova in isolamento e non presenta sintomi gravi di Covid-19».

Il Canton Berna non aveva dunque inviato alcuna notifica di morte all'Ufficio federale della sanità pubblica. Quest'ultimo correggerà domani la statistica del numero di casi: ve ne sarà uno in meno.

Si tratta dunque di un'altra gaffe dell'UFSP, dopo quella sui luoghi in cui ci si contagia di più (in famiglia e non nei locali pubblici), per la quale il "ministro" della Sanità Alain Berset ha già assicurato che ci saranno conseguenze. O ancora la paziente di 9 anni deceduta a causa del virus, che in realtà di anni ne aveva 109...