Crisi del gas, e gli svizzeri fanno incetta di stufe elettriche

Il Ministero fa notare che se Berlino dovesse trovarsi in una situazione critica per quanto attiene alla disponibilità di gas, anche le regioni svizzere - in particolare San Gallo e i Grigioni - rifornite dalla Germania sarebbero colpite. La stessa ministra dell'energia, Simonetta Sommaruga, ha dichiarato giovedì scorso di essere favorevole alla partecipazione della Confederazione al piano europeo di risparmio. Il suo dipartimento si sta coordinando col Dipartimento federale dell'economia per mettere in atto misure volontarie corrispondenti a quelle dell'UE.