Le persone a rischio chiedono una carrozza con obbligo di mascherina

BERNA - Il prossimo 1. aprile in Svizzera potremo appendere la mascherina al chiodo. Secondo quanto previsto dal Consiglio federale, l'obbligo di indossarla sarà completamente revocato. Quindi anche sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie.

Un passo, questo, che però non mette tutti d'accordo. Sui social non mancano infatti utenti che temono per la propria salute. «In quanto persona a rischio, come potrò viaggiare in treno senza rischiare un contagio?» C'è poi chi chiede di prevedere treni con una carrozza con mascherina. E altri minacciano di rinunciare all'abbonamento generale.

Tuttavia, le FFS fanno sapere che non è prevista l'introduzione di carrozze con mascherina, secondo quanto riportato da 20 Minuten. «Sin dall'inizio della pandemia, le FFS e le altre imprese del trasporto pubblico applicano le disposizioni federali» spiega un portavoce. Se queste vengono revocate, allora sui treni non si indosserà più la mascherina.

Eveline Siegenthaler, responsabile e fondatrice del gruppo IG per gli interessi dei pazienti ad alto rischio, ritiene invece che un vagone con obbligo di mascherina possa essere una buona idea. Come lo sarebbe anche una proroga del provvedimento. «Sicuramente avrebbe senso prevedere una carrozza di questo genere in determinati orari per quei pendolari a rischio che non possono fare a meno del mezzo pubblico». E non solo per chi è a rischio, ma per tutte quelle persone che si vogliono proteggere.

Tuttavia, Siegenthaler ritiene che non sia il momento giusto per togliere tutte le restrizioni. L'obbligo di mascherina andrebbe mantenuto, secondo lei, finché i contagi non scenderanno sotto le diecimila unità per almeno un mese.