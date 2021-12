Quest'inverno tanto estivo: temperature sopra i 15 gradi

BERNA - Temperature di 15 gradi e anche oltre oggi a mezzogiorno in alcune località della Svizzera: alla vigilia dell'ultimo dell'anno non si ha per nulla la sensazione di essere in inverno. A Robbia, in Val Poschiavo, si sono toccati i 16,2 gradi, ad Aesch (BL) i 15,8 gradi e a Wohlen (AG) i 15,2 gradi, ha comunicato oggi il servizio meteorologico Meteonews.

Nelle più grandi città come Zurigo, Basilea, Berna e Ginevra la soglia dei 15 gradi dovrebbe essere raggiunta nel pomeriggio, viene precisato.

Le alte temperature di questi giorni sono dovute all'anticiclone di matrice nord-africana che genera una massa d'aria estremamente mite per questo periodo di fine anno. Dovremo aspettare il 3-5 gennaio per ritrovare temperatura decisamente più invernali.