Pasqua all'estero: ecco a chi tocca la quarantena al rientro

BERNA - L'elenco degli Stati e delle regioni "con rischio elevato di contagio" da Covid-19 è costantemente aggiornato. Quello più recente è stato pubblicato il 24 marzo, ma entra in vigore oggi, lunedì 5 aprile. Le persone che entrano in Svizzera in provenienza da questi luoghi sono soggette, tra le altre cose, a quarantena.



UFSP

Devono compilare il modulo di entrata quasi tutte le persone che entrano in Svizzera. Il modulo di entrata elettronico è disponibile al seguente link: swissplf.admin.ch. Va compitalo prima o durante il viaggio (da un computer o uno smartphone): si riceve quindi per e-mail un codice QR di conferma che servirà per i controlli all’entrata in Svizzera.

Chi proviene da un luogo che figura nell’elenco UFSP dei Paesi a rischio deve inoltre presentare il risultato negativo di un test PCR del coronavirus, sia che viaggi in autobus, treno, auto, battello o un altro mezzo. Inoltre, è obbligato per legge a mettersi in quarantena (dieci giorni) e notificare l'entrata alle autorità cantonali (questa notifica è indispensabile nonostante sia stato compilato il modulo di entrata). L’obbligo di quarantena vale anche per i bambini.

È possibile terminare la quarantena dopo il settimo giorno (anziché dieci) se ci si sottopone a un test (test PCR o test antigenico rapido) con risultato negativo (i test sono gratuiti), ma è necessario presentarlo al servizio cantonale competente e ottenete da quest’ultimo l’autorizzazione.