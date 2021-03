Dentro Bosnia e Grecia, fuori gli Stati Uniti e la Puglia

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) oggi ha aggiornato la lista dei paesi a rischio di Covid-19, che prevede l'obbligo di quarantena per chi arriva in Svizzera da tali regioni. Ora vi figura la Grecia, mentre sono stati esclusi Regno Unito e Stati Uniti. La nuova lista entrerà in vigore il lunedì di Pasqua, 5 aprile, precisa il sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Oltre alla Grecia, sono state incluse anche Bosnia, Ucraina, Giamaica, Paraguay e Tanzania. Vengono invece rimosse le regioni di Puglia e Nouvelle-Aquitaine, nonché Irlanda, Qatar, Lituania, Santa Lucia, Antigua e Barbuda e Barbados.

I viaggiatori di ritorno o in arrivo da paesi ad alto rischio devono essere messi in quarantena per dieci giorni anche con un test negativo. Ciò vale pure per i bambini e le persone vaccinate. Dal settimo giorno, la quarantena può essere conclusa in caso di un ulteriore tampone negativo.

Alla fine dello scorso ottobre, la lista comprendeva più di sessanta Stati e numerose aree in tutti i Paesi confinanti con la Svizzera. Visto l'alto numero di casi indigeni, il Consiglio federale ha poi cambiato radicalmente rotta. Da allora, il Governo ha incluso nella lista di rischio solo i Paesi o le regioni il cui numero di casi per 100'000 abitanti sull'arco di 14 giorni è di 60 più alto che in Svizzera. Attualmente questo valore nella Confederazione è di circa 228 casi.