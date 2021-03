GastroSuisse troverà soluzioni migliori del Consiglio federale?

BERNA - Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse, ha dato oggi libero sfogo alla sua frustrazione in una conferenza stampa: «Il Consiglio federale ha fallito, così come il Parlamento, e le società di ristorazione colpite dalla pandemia sono state aiutate molto meglio all'estero», ha dichiarato.

Platzer ha criticato aspramente le modalità di aiuti alle realtà in difficoltà, sostenendo che arrivano troppo tardi costringendo all'indebitamento. Da qui l'annuncio del lancio di un'iniziativa popolare. L'obiettivo: in caso di future pandemie, l'Epidemic Act dovrebbe disciplinare chiaramente quali società hanno il diritto di essere aiutate e in quale misura.

Il testo dell'iniziativa deve ancora essere scritto - Il testo dell'iniziativa non è ancora disponibile, come sottolineato da Alois Gmür, consigliere nazionale e presidente dell’intergruppo parlamentare hôtellerie e ristorazione. Interpellato da 20 Minuten, spiega che i mezzi esistenti, come il risarcimento per casi di rigore o la perdita di guadagno, non sono soddisfacenti. «Vogliamo aprire a nuovi orizzonti con questa iniziativa. Una soluzione di compensazione uniforme e valida a livello nazionale deve essere stabilita per ogni settore. Perché è stato dimostrato che in una crisi di questa portata la gestione cantonale non è adatta a risolvere i problemi».

Gmür spiega il motivo per il quale si è scelta la strada dell'iniziativa popolare: «Il Parlamento è responsabile delle soluzioni insostenibili attualmente in atto. Al momento vengono presentate così tante mozioni che potrebbero volerci anche diversi anni prima che una di queste entri nell'ordine del giorno. Noi vogliamo abbracciare tutte le associazioni interessate e fare pressione sul Consiglio federale e il Parlamento».

Segnali positivi da altri settori - Il testo dell'iniziativa dovrebbe essere pronto entro il tardo autunno. «Vogliamo iniziare a raccogliere le firme rapidamente, perché la nostra preoccupazione è quella di molti», conclude Gmür.

Fino ad allora, dovrebbero essere coinvolte anche altre associazioni di settore. Il feedback iniziale è stato positivo: «Siamo pienamente favorevoli all'idea che lo Stato debba risarcire le aziende forzatamente messe in difficoltà, in modo semplice e completo», afferma Claude Ammann, presidente della Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute (SFGV).

«Parafulmine per l'insoddisfazione» - Per il politologo Daniel Kübler dell'Università di Zurigo, la preoccupazione è giustificata: «Un'iniziativa può fungere da parafulmine per l'insoddisfazione generale. L'iniziativa potrebbe anche aiutare a mantenere la pressione sugli attori politici. Dopo tutto non sappiamo come sarà la situazione tra due o tre anni», aggiunge.

Kübler, tuttavia, dubita che un'iniziativa popolare possa essere efficace: «In Parlamento non è mancata la volontà di risarcire le persone colpite. Tuttavia, è stato dimostrato che l'implementazione dei risarcimenti è complicata. Dubito che gli iniziatori troveranno la chiave di volta se il Consiglio federale, i cantoni e il Parlamento non lo hanno fatto prima».

Anche il consigliere nazionale Leo Müller è scettico: «Con un'iniziativa popolare si potrebbe mettere le basi per realizzare questi compensi. Ma per la loro attuazione si dovrebbe discuterne esattamente nello stesso modo in cui abbiamo fatto per giorni, in Parlamento, negli ultimi mesi».