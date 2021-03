Infine Moutier sarà giurassiana

MOUTIER - Alla fine Moutier ha deciso: sarà giurassiana. Lo hanno decretato gli stessi abitanti del comune da 7'486 abitanti nelle votazioni di questo fine settimana. A rispondere positivamente alla domanda «Volete che il comune di Moutier si unisca alla Repubblica e al Cantone di Giura?», sono stati in 2'114 , 1'740 i contrari.

Il risultato, è arrivato domenica in serata con un lieve ritardo rispetto a quanto inizialmente pianificato, in un'atmosfera di tensione quasi febbrile.

Festanti i più di circa 2¦000 simpatizzanti pro-Giura, raccoltisi spontaneamente nella piazza davanti alla stazione del comune con vessilli, costumi a tema e quant'altro. Meno presente e vocale, durante il corso del pomeriggio, la presenza dei filobernesi. Questo malgrado l'invito delle autorità di evitare gli assembramenti.

Visto le irregolarità, che hanno poi reso nullo l'esito della precedente votazione (risicatissimo) risalente a giugno 2017, lo spoglio dei voti – che avrebbe dovuto tenersi in pubblico per motivi di trasparenza – ha invece avuto luogo in diretta YouTube per motivi di sicurezza relativi al contagio da coronavirus. 16 gli inviati da Berna per garantire che tutto si svolgesse secondo le regole.