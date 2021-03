A Moutier lo spoglio è in corso

MOUTIER - È in corso a Moutier (BE) lo spoglio delle schede relative alla votazione sull'appartenenza cantonale del comune. Viste le eccezionali misure prese per garantire la correttezza del voto, i risultati saranno disponibili solo verso le 17.00.

Per evitare disordini, la città è stata virtualmente divisa in due: a ovest, nei padiglioni della fiera, si sono riuniti i militanti pro bernesi. Gli autonomisti si trovano a est, sulla piazza antistante la stazione ferroviaria, davanti alla sede Mouvement autonomiste jurassien.

I vincitori potranno recarsi nella città vecchia dopo la proclamazione dei risultati, ma dovranno evitare di riunirsi in gruppi superiori a 15 persone. Il Municipio raccomanda ai cittadini di festeggiare in ambito privato e in piccoli gruppi, rispettando le regole sanitarie.

Stamane poco prima delle 11, scortato dalla polizia, è arrivato a Moutier il convoglio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) con le urne del voto per corrispondenza. Il loro spoglio, compreso quello delle schede depositate nell'urna da chi si è recato al locale di voto, è iniziato a mezzogiorno. È trasmesso in diretta sui social media.

I cittadini di Moutier - le cui autorità comunali sono a maggioranza autonomista da quasi quattro decenni - erano chiamati oggi a rispondere alla domanda: "volete che il comune di Moutier raggiunga la Repubblica e Cantone del Giura?". Quattro anni fa nel primo voto, poi annullato, il "sì" aveva prevalso con il 51,72% del voti, o 137 schede di scarto.