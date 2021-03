La psicoterapia verrà rimborsata dalla cassa malati, se c'è la ricetta

BERNA - Se sarà rilasciata una prescrizione medica, dal primo luglio 2022 gli psicologi psicoterapeuti potranno esercitare a titolo indipendente a carico della assicurazione malattia obbligatoria.

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale, adottando una serie di ordinanze. Obiettivo: consentire alle persone con problemi psichici di accedere in modo più semplice e rapido a questo tipo di cure.

Secondo le stime del Governo, saranno assunte dalle casse malattia prestazioni attualmente coperte a titolo privato per circa 100 milioni di franchi. Sul lungo periodo è atteso un aumento delle consultazioni, con costi annui di circa 170 milioni.

Si potranno così ridurre le difficoltà per i bambini, gli adolescenti e gli adulti in situazioni di crisi e di emergenza, aggiunge l'Esecutivo.

La prescrizione di un medico permette un accesso più semplice e rapido alla psicoterapia rispetto alla visita presso uno specialista in psichiatria e psicoterapia e, successivamente, alla psicoterapia delegata come avveniva finora. Secondo il Governo, con questo sistema sarà possibile evitare terapie di lunga durata e cronicizzazioni.

Per evitare l'aumento ingiustificato del volume delle prestazioni e promuovere il coordinamento tra medici e psicoterapeuti, saranno legittimati a prescrivere solo medici di base e specialisti in psichiatria e psicoterapia.

Per ciascuna prescrizione saranno possibili al massimo 15 sedute. Dopo 30 sedute sarà necessario un accordo con l'assicuratore per poter proseguire la terapia. Per interventi in casi di crisi o per terapie brevi su pazienti affetti da gravi malattie, tutti i medici potranno prescrivere al massimo una serie di 10 sedute.