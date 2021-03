Una corsa contro il tempo per vaccinare tutti

Vaccinazione Caricamento in corso ... Intendi farti vaccinare contro il coronavirus? Sì No Non so [{"keyQ":"q_j1yxdk"}] Vota Risultati Intendi farti vaccinare contro il coronavirus? Sì 72% (2044 voti) 72% No 18% (522 voti) 18% Non so 10% (284 voti) 10% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1498828,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1143542","title":"Vaccinazione","questions":{"q_j1yxdk":{"a":{"a_l018ss":"Sì","a_50vml4":"No","a_bkt2bm":"Non so"},"q":"Intendi farti vaccinare contro il coronavirus?","t":"0"}}}

BERNA - In tutta la Svizzera sono sinora state somministrate 1'038'540 dosi di vaccino anti-Covid. E sono per ora soltanto 369'275 le persone che hanno completato il ciclo d'immunizzazione, secondo i più recenti dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Insomma, la campagna di vaccinazione è partita a pieno regime all'inizio di quest'anno. Ma prosegue ancora a rilento.

Le cose potrebbero cambiare poco prima dell'estate, quando la Confederazione si aspetta la fornitura di quasi 3,5 milioni di dosi da Pfizer/BioNTech e Moderna. E a queste si potrebbero aggiungere un milione di dosi di un vaccino in attesa di autorizzazione. Le consegne, lo scrive oggi la SonntagsZeitung, dovrebbero avvenire nei mesi di maggio e giugno. E potrebbero rendere difficile le operazioni nei centri di vaccinazione. Per somministrarle tutte in due mesi, i Cantoni dovrebbero infatti effettuare 150'000 inoculazioni al giorno, sette giorni su sette.

Nel frattempo quando si tratta di parlare della campagna di vaccinazione, la promessa della autorità federali è sempre una sola: «Entro l'estate tutti coloro che lo desiderano saranno vaccinati». Si parla di circa 5,25 milioni di persone, per le quali saranno necessarie 10,5 milioni di dosi. Anche la NZZ am Sonntag parla di probabili colli di bottiglia. Secondo ricerche del domenicale, i Cantoni sarebbero in grado di effettuare 110'000 vaccinazioni al giorno.

Le aziende si preparano - Dovremo quindi fare i conti con lunghe liste d'attesa? È quanto teme Benjamin Wasinger, titolare della filiale elvetica di Wacker Neuson, azienda specializzata in macchinari edili che nel nostro paese impiega 175 persone. Per evitare che i dipendenti debbano attendere il vaccino, ecco quindi che Wasinger sta organizzando un proprio centro di vaccinazione: sarà allestito in uno stabilimento industriale situato nella località zurighese di Volketswil e in collaborazione con una rete di medici prevede la somministrazione del preparato a circa 500 persone (i dipendenti e i loro familiari), riferisce la SonntagsZeitung.

Un progetto, questo, a cui sarebbero interessate anche altre aziende. Ma - lo scrive ancora il domenicale d'oltre San Gottardo - le grandi imprese elvetiche non farebbero parte della partita. Migros, Coop e FFS non starebbero pianificando la creazione di centri di vaccinazione privati. Mentre la Posta ci avrebbe già pensato alla fine dello scorso anno, decidendo poi di rinunciarvi.