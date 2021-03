In Svizzera altre 1'491 persone positive al coronavirus

BERNA - Sono 1'491 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera. Lo fa sapere oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nell'ambito del consueto bollettino giornaliero relativo all'andamento della pandemia. Il numero totale dei contagi sale così a quota 567'903.

Purtroppo la pandemia continua a mietere vittime anche nel nostro paese. Nelle ultime ventiquattro ore si segnalano infatti altri 14 decessi legati al Covid-19 (per un totale di 9'374 dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

Per quanto riguarda l'occupazione delle strutture ospedaliere, un ricovero si è reso necessario per altre 41 persone positive al coronavirus.

Con 32'557 test Covid effettuati, attualmente il tasso di positività è pari al 4,6%.

La situazione in Ticino - In Ticino sono 94 i nuovi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta del dato più alto dallo scorso 20 gennaio. Le autorità sanitarie cantonali hanno inoltre segnalato un decesso. Attualmente negli ospedali ticinesi sono inoltre 57 i posti letto occupati da pazienti Covid.

Casi in aumento - Da alcuni giorni in tutta la Svizzera si constata un leggero aumento dei casi. Un aumento «comune per tutte le classi d'età» ha spiegato ieri Virginie Masserey, responsabile della Sezione malattie infettive in seno all'UFSP, nell'ambito del consueto punto informativo a Berna. E ha aggiunto che oltre il 70% dei casi segnalati riguarda una variante del virus.