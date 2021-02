È stato un febbraio bollente

BERNA - Febbraio di quest'anno passerà alla storia come troppo caldo e troppo secco sul versante nord delle Alpi. Dopo giorni di gelo, in alcuni luoghi si è raggiunta una temperatura da record per questo mese dell'anno. Nel sud, le precipitazioni sono state superiori alla media, mentre al nord troppo scarse.

Le temperature in Svizzera sono state da 2 a 4 gradi superiori alla norma del periodo dal 1981 al 2010, ha annunciato oggi il servizio Meteonews. Febbraio 2021 risulta quindi essere uno dei mesi più miti da quando sono iniziate le misurazioni malgrado l'ondata di gelo in pianura a metà del mese. Anche il soleggiamento è stato più intenso della media in molti luoghi.