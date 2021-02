HotellerieSuisse «la giusta via... con riserva»

BERNA - La direzione è quella giusta, ma restano sul tavolo diversi punti interrogativi. Può essere riassunta così la posizione di HotellerieSuisse dopo la comunicazione del Consiglio federale, che ha presentato oggi i passi verso la riapertura.

HotellerieSuisse, si legge in una nota diramata in serata, «saluta con favore i miglioramenti concernenti l’ILR, il chiarimento delle competenze in fatto di aiuti per i casi di rigore e il piano di riapertura graduale, che ripristina un minimo di certezza nella pianificazione delle attività. Restano però dei punti interrogativi sui sostegni finanziari. Urge dunque un chiarimento in favore di un ramo fortemente in dissesto come quello alberghiero».

Per quanto concerne i casi di rigore, è invece «imperativo che l’ordinanza - il cui adeguamento è previsto per il prossimo 5 marzo - consenta un risarcimento delle aziende alberghiere per singole succursali e non solo in toto. Inoltre, gli importi massimi vanno aumentati senza che vengano imposte condizioni restrittive di risanamento. Le aziende colpite sono infatti a corto di mezzi propri e, date le circostanze, gli investitori non sono disposti a prestare i loro capitali», sottolinea l'associazione.