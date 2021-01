Covid in Svizzera: le cifre continuano a scendere

BERNA - Il numero di test positivi al nuovo coronavirus è sceso dell'11% in Svizzera e nel Liechtenstein nella terza settimana di gennaio rispetto a quella precedente. Lo indica stamane l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La situazione rimane comunque difficile da valutare.

La curva dei casi confermati in laboratorio si è un po' appiattita dal 18 al 24 gennaio. Sette giorni fa, l'UFSP aveva indicato un calo dei test positivi di oltre il 31% rispetto alla settimana precedente.

Il numero crescente di casi rilevati con le nuove varianti di Sars-CoV-2 potrebbe far pensare ad una tendenza al rialzo, eppure, nella terza settimana del mese sono stati confermati in laboratorio "solo" 13'512 casi, rispetto ai 15'178 della settimana precedente.

L'incidenza variava a seconda dei cantoni dai 109 casi ogni 100'000 abitanti a settimana di Uri e Sciaffusa ai 246 del Vallese. A livello nazionale, sono state registrate 156,3 infezioni ogni 100'000 abitanti.

Nello stesso periodo, sono stati segnalati 360 ricoveri ospedalieri associati al Covid 19 (settimana precedente 505). Sono tuttavia ancora attesi alcuni dati. La diminuzione è comunque significativa, secondo l'UFSP. In terapia intensiva, erano in cura 327 persone in media affette da coronavirus, un dato ancora alto, sebbene in calo.

Nella settimana in esame, sono stati segnalati all'UFSP 281 decessi associati alla malattia (settimana precedente 317). Anche qui ci sono grandi differenze cantonali, che vanno da 0 a 17,2 morti ogni 100'000 abitanti. Nonostante siano attesi ancora dei dati, le autorità presumono che il numero di decessi sia diminuito, anche se rimane ad un livello elevato.

Complessivamente sono stati realizzati 163'736 test, il 10,7% in più rispetto alla settimana precedente. È risultato positivo il 9,8% dei test PCR e l'8,4% di quelli antigenici rapidi. Il dato è in calo in entrambi i casi.

Secondo quanto comunicato dai cantoni e dal Principato del Liechtenstein, 15'338 persone erano in isolamento e 22'857 in quarantena il 26 gennaio. Inoltre, 2686 persone erano in quarantena dopo essere rientrate da un Paese a rischio. Anche in questo caso i numeri sono in calo.