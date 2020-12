Vaccini: Berna ha firmato con Pfizer

BERNA - Berna fa la spesa di vaccini. E firma un contratto di fornitura con Pfizer. Il colosso americano - si legge in una nota odierna dell'UFSP - fornirà alla Confederazione circa 3 milioni di dosi nei prossimi mesi. Altri contratti sono stati firmati con Moderna e Astra Zeneca.

Dopo una dichiarazione d'intenti, ora è arrivata la firma ufficiale con una clausola: che il prodotto di Pfizer passi al vaglio di Swissmedic. L'autorità di vigilanza e omologazione medica ha inoltrato nelle scorse settimane delle richieste d'informazioni.

«Lo sviluppo e la messa a disposizione di questi vaccini cela non poche incertezze» precisa l'Ufsp in una nota. I prodotti che verranno somministrati alla popolazione «devono essere sicuri ed efficaci». Quello sviluppato dalla tedesca BioNTech e prodotto da Pfizer ha una garanzia di successo del 90 per cento, ed è stato il primo in termini di tempo a concludere l'iter di sperimentazione.

Presumibilmente - si legge nel comunicato - per il vaccino BioNTech saranno necessarie due dosi, che permetteranno di vaccinare 1,5 milioni di persone in Svizzera. La Confederazione ha annunciato ieri che intende vaccinare 70mila persone al giorno a partire da gennaio, 6 milioni entro l'estate.

Oltre a Pfizer, l'Ufsp ha firmato un contratto con Moderna (per circa 4,5 milioni di dosi) e AstraZeneca (circa 5,3 milioni di dosi). Per tutti e tre i fornitori è in corso la procedura di omologazione.