Il Canton Giura è al limite: chiusura totale di bar e ristoranti

DELEMONT - A causa del continuo aumento di casi di coronavirus, il Canton Giura ha decretato a partire da lunedì prossimo la chiusura dei bar e dei ristoranti. Saranno inoltre vietati gli assembramenti di oltre 5 persone, anche in famiglia.

Nel comunicato odierno in cui le autorità rendono note le novità, viene anche specificato che è stato chiesto l'aiuto dell'Esercito per sostenere il sistema ospedaliero. Una risposta in tal senso è prevista per la prossima settimana.

Il governo giurassiano ha lanciato un "appello solenne" alla popolazione, affinché rispetti severamente le regole. Per l'occasione è stata lanciata anche un'apposita campagna di comunicazione pubblica.

Queste decisioni, che rimarranno in vigore almeno fino al 15 novembre, sono state prese poiché il sistema ospedaliero cantonale si trova già ai limiti delle proprie capacità e l'aumento dei casi non sembra rallentare.