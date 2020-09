In Svizzera 411 casi e un morto

BERNA - Sono 411 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono 11 i pazienti per cui è stato necessario il ricovero in ospedale. Si è registrato anche un decesso.

Ieri i contagi annunciati nelle ultime 24 ore erano stati 225 (con 5'959 test effettuati), lunedì erano 782 (con 22'869 test effettuati in tre giorni), venerdì 372 (con 12'346 test) e giovedì 391 (con 13'851 test). I test totali effettuati da inizio pandemia sono 1'355'118.

Dall'inizio della pandemia, il numero totale dei morti ha raggiunto quota 1 783 e il numero delle persone ricoverate in ospedale 4 866. In totale dall'inizio della pandemia sono stati confermati in laboratorio 53 282 casi di contaminazione da Covid-19.

Le persone in isolamento sono 3 354: altre 6 373 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 13 726 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 nuovi contagi per un totale di 3646. I decessi restano invece fermi da oltre tre mesi a 350.