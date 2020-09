Mascherina al cane? Non fatelo: «Una pratica pericolosa»

ZURIGO - Ha recentemente fatto scalpore, e fatto discutere, la decisione di una donna di far indossare la mascherina igienica anche al proprio amico a quattro zampe.

La scena è stata immortalata da un passante alla stazione centrale di Zurigo, «non ci posso credere» si sente dire dall'uomo, incredulo. Il video è poi stato ricondiviso dalla fondazione per la protezione degli animali Katzenheim Schnurrli, che ha emesso (di nuovo) un avvertimento urgente contro tale pratica, per mettere in guardia la popolazione: non bisogna infatti far indossare le mascherine agli animali domestici.

«Per favore, vi chiediamo di non torturare i vostri animali. Non sono portatori del virus e hanno bisogno di cure specifiche e di un alloggio adeguato alla loro specie, e non d'indossare la mascherina», ha affermato la fondazione, rivolgendosi ai proprietari di animali domestici.

Numerosi utenti sui social media hanno inoltre reagito in modo forte nei commenti, «Questa è crudeltà verso gli animali», scrive un utente, furente. Un altro si dispiace, «povero cane».

Christine Künzli, vicedirettrice della Fondazione "Tier in Richt", ci tiene a sottolineare che le mascherine sanitarie potrebbero causare dello stress notevole agli animali, oltre che attacchi di panico. In aggiunta, c'è anche il pericolo che si aggroviglino nei fili, andando ancor più in difficoltà.

«Le mascherine mettono in pericolo il benessere degli animali» afferma Künzli, «è crudeltà». Se si incontra un gatto o un cane che indossa una mascherina, bisognerebbe parlarne con il proprietario: «se non si mostra collaborativo bisogna avvertire le autorità veterinarie o la polizia».

«Nessuno è così stupido» - Ad agosto, diverse associazioni in difesa dei diritti degli animali avevano già messo in guardia contro l'uso di mascherine sugli animali domestici. All'epoca erano stati derisi, ridicolizzati e a volte persino minacciati. Molte persone avevano infatti ribattuto che nessuno in Svizzera era così stupido da mettere una mascherina al proprio cane o gatto. Un'affermazione che però, da quel che risulta dalle ultime foto e dagli ultimi video ricevuti, non sembra essere del tutto corretta: pare invece essere una pratica che si sta diffondendo.

Ma non solo mascherine. Per paura dell'infezione da coronavirus molti animali domestici sono stati vittima di comportamenti perlopiù discutibili. In Francia, ad esempio, i veterinari hanno dovuto mettere in guardia la popolazione dal disinfettare gli animali domestici. Infatti, alcuni animali hanno avuto bisogno di cure d'emergenza dopo essere stati impropriamente trattati con disinfettate e gel idroalcolico.