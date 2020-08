Giovani, chiedetevi: «Devo veramente andare a quella festa?»

BERNA - Oltre il 60% dei casi di coronavirus nel mondo si registra ora nelle persone di età compresa tra 25 e 64 anni. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Da fine febbraio, la percentuale di casi rilevati tra adolescenti e giovani è aumentata di sei volte. Che siano i giovani a essere egoisti e irresponsabili?

In realtà con le vacanze estive in pieno corso, aumentano gli spostamenti. Sia interni che fuori dal territorio. E il post lockdown, sommato alla meteo favorevole, ha aumentato la voglia di “fare serata”.

In Svizzera la presenza in pub e discoteche di alcune persone poi risultate positive al virus ha richiesto la quarantena a centinaia di presenti. A Ginevra - riferisce lematin.ch - tra il 40% e il 50% dei casi di Covid-19 rilevati nell’ultima settimana di luglio è attribuibile a discoteche e bar.

«Anche i giovani devono accettare di avere una responsabilità» ha detto mercoledì il capo delle emergenze dell'Oms Mike Ryan. «Fatevi la domanda: “devo veramente andare a quella festa?”» ha aggiunto, spiegando anche che spesso sono pure «reticenti nel fornire i loro contatti o quelli degli amici a chi traccia i contagi». Quello che spaventa sono gli asintomatici. « I giovani tendono a contrarre meno le forme più gravi della malattia respiratoria provocata dall'infezione rispetto a genitori o nonni», ma «rischiano di attaccare il virus proprio a loro».

Per lo specialista in malattie infettive di Parigi, Eric Caumes, «si dovrebbe sfruttare la voglia di libertà dei giovani per acquisire l’immunità collettiva, trovando il modo di proteggere i familiari più anziani all’interno delle mura domestiche».

Ma in Svizzera il rischio di contrarre il coronavirus da un membro della propria famiglia è in realtà più alto rispetto al rischio di contrarlo in una discoteca o in un bar. Dopo l’errore commesso dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la nuova informazione sui luoghi di maggior contagio, forse convincere i giovani a mostrarsi più responsabili (mantenendo la distanza, disinfettando le mani, evitando gli assembramenti, starnutendo nel gomito e indossando la mascherina laddove il distanziamento non è garantito), può suonare più complicato.