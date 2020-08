Il Belgio vieta i viaggi in tre cantoni

BERNA - Il Belgio ha deciso di vietare i viaggi nei cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra. I tre cantoni risultano infatti nella lista rossa del Ministero degli Affari Esteri belga.

Il sito web del Ministero degli Affari Esteri segnala che i viaggi in questi cantoni sono «non possibili o non autorizzati». Al contrario, chiunque desideri entrare in Belgio da questi cantoni è tenuto a mettersi in quarantena e sostenere un test Covid-19.

A metà luglio - ricordiamo - il Belgio aveva già prescritto la quarantena e il test per i viaggiatori provenienti dal Ticino. Tuttavia, il nostro cantone appariva solo nella lista arancione, non in quella rossa. Allora la lista arancione includeva tutte le regioni con più del doppio delle infezioni del Belgio (per 100.000 abitanti).

Dopo le critiche del governo ticinese e del medico cantonale, il Dipartimento federale degli affari esteri era intervenuto in Belgio. Le autorità belghe avevano quindi rimosso il Ticino dall'elenco.