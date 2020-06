Erano 1'100 gli edifici tinti di rosso per la Night of Light

BERNA - Lunedì 22 giugno si è svolta la "Night of Light". Un grido silenzioso tinto di rosso. In un'azione nazionale, tutte le associazioni del settore degli eventi in Svizzera hanno dato prova di solidarietà e hanno fatto sentire assieme la loro voce.

L'obiettivo? «Avviare una discussione con la politica, nel contesto di un dialogo settoriale, su come si possa salvare da una massiccia ondata di insolvenze l’eterogeneo settore degli eventi e della cultura».

La "Night of Light" ha portato le giustificate preoccupazioni dell'industria all'attenzione di un vasto pubblico. 1'100 edifici e altre strutture sono stati illuminati di rosso per lanciare un appello. In tutta la Svizzera hanno partecipato più di 1'300 location, organizzatori di eventi, agenzie di eventi, società fieristiche, allestitori e gestori di stand fieristici, caterer, fornitori di servizi tecnici, aziende di decorazione, operatori culturali, manager, aziende di produzione e ditte individuali.

Night of Light