Timori per la potabilità dell'acqua

BERNA - Le acque sotterranee sono "considerevolmente" contaminate dai prodotti di degradazione dei fitosanitari utilizzati nell'agricoltura, in particolare dal clorotalonil. Il limite di 0,1 microgrammi per litro d'acqua è stato superato in 12 cantoni (il Ticino è tra quelli che riscontrano concentrazioni maggiori), secondo una nuova analisi dell'Ufficio federale dell'ambiente. Questo mentre il governo federale ha classificato il clorotalonil come "probabilmente cancerogeno" e ne ha vietato l'uso all'inizio del 2020. Tuttavia, ci vogliono anni prima che i metaboliti di questo prodotto vengano smaltiti dai terreni che l'hanno assorbito.

Del problema se ne sta discutendo in quanto l'80% dell'acqua potabile in Svizzera è ottenuta dalle acque sotterranee. Anche quella del rubinetto è a rischio. «La situazione è problematica per i fornitori di acqua», afferma Martin Sager, direttore dell'Associazione svizzera gas e acqua (SVGW), interpellato da 20 Minuten. «Bisogna fare tutto il possibile per impedire alle sostanze estranee di penetrare in ciò che poi beviamo».

Trattamento costoso - Sia i fornitori che la popolazione vorrebbero che l'acqua potabile fosse il più naturale possibile. «Il trattamento per l'eliminazione dei prodotti di degradazione dei pesticidi è tecnicamente molto complesso, ad alto consumo energetico e costoso», spiega Sager. «Per questo accogliamo con favore tutte le misure che rafforzano la protezione precauzionale delle risorse di acqua potabile e chiediamo un percorso di riduzione vincolante per il rischio che i pesticidi, e i loro prodotti di degradazione, possano penetrare nelle acque sotterranee».

Per il biologo Caspar Bijleveld, che sostiene una delle iniziative che vogliono vietare i pesticidi artificiali (vedi box), l'analisi federale è un segnale di allarme: «Il problema dei pesticidi persiste ancora. Le sostanze entrano nell'acqua, quindi nel nostro organismo e non abbiamo idea di cosa facciano questi cocktail a lungo termine». Soluzioni? «O i consumatori acquistano molto più biologico e il mercato nel frattempo regola il problema, oppure la politica deve proibire l'uso di pesticidi sintetici e l'importazione di alimenti contaminati da pesticidi».