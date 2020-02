Il padre del bebè abbandonato: «Vorremmo che fosse con noi»

DÄRSTETTEN - Nel cuore a quella bambina aveva già dato un nome. Ma ora non può più tornare indietro per rimediare a quanto successo. È quanto dice il padre della neonata che, all’inizio di gennaio nella località bernese di Därstetten, era stata trovata abbandonata in una scatola di cartone. La madre l’aveva partorita poche ore prima, poi l’aveva lasciata al suo destino.

In un’intervista rilasciata al Blick, il padre ha per la prima volta parlato pubblicamente. Tutto il tempo successivo alla nascita della bimba (si tratta di poco più di un mese) lo definisce come «uno spazio vuoto». Non ha parole per descriverlo.

E per quanto riguarda l’accaduto, l’uomo - che non nega la paternità della bimba - afferma di amare sua moglie. Ora cercano di guardare avanti. «Naturalmente vorremmo riavere il nostro bebè» dice.

La bambina, lo ricordiamo, era stata abbandonata su un tavolo in un locale a libero accesso di uno spazio di lavoro della cittadina. Un locale che viene utilizzato anche per lo smaltimento dei rifiuti riciclabili. La madre, poi identificata dagli inquirenti, aveva detto di averla abbandonata «con la speranza che qualcuno la trovasse».

Nel frattempo le autorità hanno avviato un procedimento penale per sospetto abbandono e tentato infanticidio.