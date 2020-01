Neonata abbandonata, ora la mamma rischia il carcere

DÄRSTETTEN - Ha fatto molto discutere, nei primi giorni di quest'anno, il caso di una neonata ritrovata abbandonata in un'area per lo smaltimento rifiuti a Därstetten, nel canton Berna. Secondo quanto fa sapere la polizia, a giorni dal rinvenimento la bambina si trova ancora in ospedale. Con Patrick Fassbind - ex presidente dell'Autorità cantonale di protezione dei minori di Berna e attuale presidente di quella di Basilea Città - abbiamo parlato di ciò che accade ai bambini abbandonati ritrovati in Svizzera.

Signor Fassbind, dopo quanto tempo viene dato un nome a un neonato come quello di Därstetten?

«L’obiettivo è che al bambino venga dato un nome il prima possibile. Per questo spesso gli ospedali assegnano nomi provvisori. Sarebbe disumano attribuire al bambino solo un numero».

Chi dà il nome definitivo ai trovatelli?

«In principio la madre ha il diritto di dare un nome al bambino. Nel caso in cui sia nota o abbia lasciato una lettera accanto al piccolo con una preferenza a riguardo se ne tiene conto. Giuridicamente, infatti, non perde l’autorità parentale. Nel caso la madre non sia nota, invece, a seconda del cantone sono le Autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o il Consiglio di Stato a dare un nome e un cognome al bambino che valgono fino all’adozione».

Che cosa accade dopo il ritrovamento del bambino?

«L’obiettivo principale è che la madre si annunci, si convinca a riprendere con sé il bambino e gli garantisca le cure necessarie. La donna viene tuttavia ricercata attivamente solo nel caso in cui si sospettino comportamenti penalmente rilevanti. Nel caso in cui si sappia chi è, si cerca insieme di capire di che cosa abbia bisogno perché il bambino possa crescere con lei. Anche il padre viene coinvolto nel caso in cui sia noto».

Che cosa succede se la madre non è reperibile?

«Se non è reperibile o non vuole riprendere con sé il bambino si cerca di creare per quest’ultimo un ambiente quanto più familiare possibile. A tal fine lo si colloca in una cosiddetta famiglia SOS fino a quando non si avvia il processo di adozione. L’obiettivo dell’APMA è però sempre che il bambino possa crescere con la madre o il padre».

Quale nazionalità acquisiscono i trovatelli?

«Se i genitori del bambino che è stato ritrovato non sono noti il piccolo acquisisce la cittadinanza svizzera in modo da evitare che ci siano bambini apolidi. La materia è regolata dalla legge. Se i genitori vengono individuati in un momento successivo e non possiedono la nazionalità svizzera lo status del singolo bambino dipende dalle condizioni giuridiche specifiche».

Il neonato di Därstetten è stato abbandonato al freddo in una zona adibita allo smaltimento rifiuti. Quale pena rischia la madre?

«Se la madre lascia il bambino in una finestra per neonati non deve temere conseguenze penali. Nell’eventualità in cui, come nel caso in questione, lo abbandoni altrove, la punibilità e l’entità della pena dipendono invece dalle circostanze. Bisogna valutare se le condizioni concrete in cui è stato abbandonato il piccolo ne abbiano messo in pericolo la vita o la salute. Anche se il bambino è stato ritrovato in salute si può arrivare a una pena detentiva di cinque anni. Che conta è il grado di sicurezza del luogo di abbandono».

Che cosa succede se il bambino subisce danni?

«Se un bambino non viene ritrovato in salute si procede per lesioni personali. Se viene ritrovato morto si ritiene la madre responsabile di omicidio. A seconda del caso esiste tuttavia la possibilità che la pena sia attenuata se il bambino è morto durante il parto o mentre la donna era in travaglio».

Perché ci sono donne che abbandonano i propri figli? Capita sempre perché si sentono sopraffatte o bisogna tenere conto anche di altri fattori?

«Di solito le madri si trovano in una situazione di bisogno assoluto, sono incapaci di prendere una decisione, indifese e piene di dubbi. I motivi socioeconomici sono tra le cause principali di tali situazioni: mancanza di spazio in cui crescere il bambino, assenza del padre o problemi finanziari. Spesso sono madri ancora in formazione o molto giovani. A volte è anche il loro entourage a fare pressioni. Un’altra ragione è la non conoscenza delle possibilità di sostegno destinate alle madri. Per questo bisognerebbe lavorare sulla prevenzione».

Quanto spesso capita in Svizzera che dei bambini vengano abbandonati?

«Capita di rado. Per esperienza, non si registra più di un caso all’anno. Ci sono però infanticidi dopo la nascita non registrati dalle statistiche».