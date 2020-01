«Due jumbo jet per confondere gli attentatori»

ZURIGO - L’arrivo in Svizzera del presidente americano Donald Trump ha rappresentato un appuntamento imperdibile per i planespotter, che stamattina si sono riuniti numerosi ai punti d’osservazione dell’aeroporto di Zurigo. E hanno così potuto immortalare del velivolo presidenziale Air Force One. Anzi, nel giro di venti minuti ne sono persino atterrati due. Come mai? Ne abbiamo parlato con l’esperto di aviazione Hansjörg Bürgi, caporedattore di Skynews.ch.

Anche lei ha assistito all’atterraggio dei due velivoli presidenziali. Come mai la delegazione americana è arrivata con due aerei?

«Il presidente americano utilizza due jumbo jet identici. Probabilmente Trump si trovava a bordo del secondo Boeing 747-200B atterrato. Il primo era un aereo sostitutivo, che viene impiegato in caso che si verifichi un problema con l’Air Force One. Non sono più dei velivoli nuovi, vengono utilizzati dall’inizio degli anni Novanta».

Anche due anni fa il presidente americano Trump era arrivato in Svizzera con due aerei?

«Sì, ma allora il velivolo sostitutivo era una versione militare del Boeing 757. Dato che si tratta di un aereo che spesso viene utilizzato dal vicepresidente, lo si chiama Air Force Two».

A causa delle tensioni con l’Iran, attualmente per il presidente USA la situazione di minaccia è più elevata. I due velivoli identici servivano anche a confondere i terroristi?

«Sicuramente il motivo principale è di permettere al presidente di poter proseguire il viaggio anche in caso che si verifichi un problema tecnico. Ma il fatto che due velivoli identici possano confondere i terroristi è comunque più di una leggenda. I due aerei permettono di proteggere Trump d attacchi. Sono diversi anche gli elicotteri che volano con il presidente USA (Marine One, ndr)».

A Zurigo è rimasto soltanto uno dei due Boeing. Come mai?

«All’aeroporto di Zurigo non c’è spazio per entrambi. Ma il velivolo non andrà molto lontano: probabilmente raggiungerà una base americana in Europa».

Cosa significa per gli appassionati di aviazione poter vedere addirittura due velivoli presidenziali a Kloten?

«È un evento!»