Valanga ad Andermatt: «Non sappiamo se ci siano altre persone sotto la neve»

Secondo la polizia, però, diverse persone sono state travolte. Ieri, gli impianti e le piste in quell'area erano chiusi per pericolo slavine

ANDERMATT (UR) - Con una conferenza stampa la polizia urana ha informato in merito alla valanga che si è abbattuta su una pista ad Andermatt.

Il maggiore Reto Pfister, ufficiale di picchetto, ha confermato che, finora, le persone estratte o che si sono liberate da sole dalla neve sono sei e che due di loro hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. Tra i feriti non si contano bambini.

«Non sappiamo se ci siano ancora delle persone sotto la valanga - ha precisato Pfister -. Al momento, tuttavia, non ci sono segnalazioni di scomparsa». Le ricerche procedono: «Smetteremo solo quando tutta l'area della valanga sarà stata ispezionata».

Per ora non è noto che cosa abbia provocato la slavina. La polizia non può confermare che sia stata una persona a innescarla, pertanto non sono stati ancora avviati procedimenti penali.

La slavina era lunga 300 metri e larga 60 e consisteva in una valanga per scivolamento di neve.

keystone-sda.ch / STF (Urs Flueeler)