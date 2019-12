Il video della valanga che ha invaso la pista ad Andermatt

ANDERMATT - È stata ripresa in video la slavina che questa mattina ha invaso una pista da sci ad Andermatt. La zona si trova in un’area di marcato pericolo (grado 3 su 5). In tali condizioni valanghe possono staccarsi già in seguito al passaggio di un singolo sciatore e raggiungere dimensioni pericolosamente grandi.

La valanga si è staccata alle 10:50 nella zona Oberalp/Felli. Secondo la polizia cantonale urana due persone sono state finora estratte dalla neve con ferite lievi e sono state elitrasportate all'ospedale cantonale di Uri.

Diverse persone potrebbero essere ancora sepolte dalla coltre nevosa, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia. La Rega, il Soccorso alpino Svizzera Centrale, il Servizio di salvataggio Uri e la polizia sono in azione sul posto per le ricerche.

Un lettore ha riferito a 20 Minuten di avere visto suo figlio, un appassionato di sport invernali, innescare la valanga. Ma questa informazione non è ancora stata confermata.

Foto lettore 20 Minuten