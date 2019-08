L'audizione di uno psichiatra in un processo deve essere pubblica

BELLINZONA - La Camera penale del Tribunale penale federale (TPF) ha violato la libertà dei media e ha ignorato il principio del processo pubblico, escludendo pubblico e giornalisti dall'interrogatorio di una esperta psichiatrica nel corso di un procedimento a carico di un ex dipendente UBS per furto di dati nel gennaio di quest'anno.

È quanto stabilito dalla Camera dei ricorsi del TAF in una delibera del 25 luglio pubblicata oggi, che dà ragione alla denuncia di un giornalista.

Sebbene con l'interrogatorio dell'esperta si toccasse la sfera privata dell'imputato, questo elemento da solo non è sufficiente per escludere il pubblico da questa parte del processo. In particolare - scrive la Camera dei ricorsi - perché le domande avevano lo scopo di chiarire la colpevolezza dell'imputato, ossia un «punto essenziale e centrale» per il quale vi è un legittimo interesse all'informazione.

La Camera penale - aggiunge il testo - ha tenuto conto solo dell'interesse privato dell'ex dipendente di UBS. E non è rilevante nemmeno l'argomentazione che la sua richiesta di escludere il pubblico sia stata accolta al fine di soddisfare l'imperativo di celerità.

L'imputato aveva acconsentito a liberare vari medici dall'obbligo di riservatezza solo se gli fosse stato assicurato che nessuna informazione della perizia di invalidità su di lui sarebbe diventata pubblica durante il processo.

La Camera dei ricorsi ammette che l'esigenza di accelerare il procedimento penale costituisce una parte importante del diritto a un processo equo. Ma - sottolinea - questo non deve minare un altro diritto fondamentale.