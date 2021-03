Mea culpa di Vettel: «L'incidente? Errore mio...»

MANAMA - Per Sebastian Vettel - quello del GP del Bahrain - non è stato un esordio felice con l'Aston Martin. Il tedesco dapprima non ha passato a sorpresa il taglio del Q1 in qualifica, per poi concludere la gara in 15esima posizione, ovvero fuori dalla zona punti.

La corsa è stata caratterizzata da un contatto tra l'ex pilota della Ferrari ed Esteban Ocon al 45esimo giro. La manovra è costata a quest'ultimo la possibilità di entrare in top 10, mentre Vettel è stato penalizzato con 10 secondi di tempo aggiuntivi e 2 punti sulla patente, portando così il totale a 5 in un solo weekend.

Sul momento il teutonico si è infuriato via radio nei confronti dell'avversario, per poi correggere a mente fredda il tiro. «Ero convinto che sarebbe rimasto a destra», si può leggere sulle colonne di "motorsport.com". «All'improvviso si è però spostato a sinistra mettendosi davanti a me. Ho bloccato le ruote e probabilmente è un errore mio. Sono chiaramente dispiaciuto per essermi reso protagonista di un fine settimana così negativo, perché sono consapevole del lavoro svolto da tutto il team per arrivare pronti a questo appuntamento e per preparare tutta la stagione. Dagli errori si può solo imparare».

