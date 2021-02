Dopo l'incidente sulle strade ticinesi l'operazione alla mascella

Incidente in bicicletta per Alonso a Lugano

Alonso trasferito in serata in un ospedale di Berna

BERNA - Emergono nuovi dettagli circa lo stato di salute di Fernando Alonso, che ieri si è reso protagonista di un pericoloso incidente a Viganello. Secondo Marca, nelle ultime ore il pilota spagnolo ha subito un intervento di chirurgia maxillo-facciale presso l'ospedale di Berna, dove era stato trasportato nella serata di ieri. L'operazione a cui si è sottoposto il 39enne aveva l'obiettivo di riposizionare la mascella, così come la sistemazione di alcuni denti danneggiati. I medici che si sono presi cura di Alonso - che stava lavorando duramente per il grande ritorno in F1 - hanno espresso soddisfazione per l'esito dell'intervento. Ora bisognerà capire i tempi di recupero: ce la farà a prendere parte ai primi test in Qatar dal 12 al 14 marzo?

Sulla dinamica dell'incidente arriva qualche dettaglio in più da parte della polizia cantonale. Innanzitutto si apprende che il fatto è successo poco prima delle 14.00, ma del ferimento di Alonso si è saputo solo in serata, verso le 20.00. Ad investire il pilota è stata una 42enne svizzera, che viaggiava su via La Santa in direzione di Pregassona. Durante la manovra di svolta a sinistra per entrare nel parcheggio della Lidl ha investito Alonso che in sella alla sua bicicletta stava superando in senso opposto, sulla destra, la colonna di veicoli fermi. L'urto è avvenuto contro la fiancata destra dell'auto.