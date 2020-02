Mondiale, c'è anche Bottas: «Un 2019 da "8" in pagella, sono carico»

BRACKLEY (GB) - Valtteri Bottas è motivato a mettere il bastone fra le ruote a Lewis Hamilton in vista del prossimo Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese della Mercedes - piazzatosi in seconda posizione nella classifica generale del 2019, proprio dietro al suo compagno di squadra - si è infatti espresso in merito alla sua situazione personale.

«Nella scorsa stagione sono migliorato molto rispetto al passato, sia a livello di risultati sia per quanto riguarda la velocità in pista», ha analizzato proprio Bottas a "RaceFans". «Penso che nel complesso il mio 2019 sia stato da "8" in pagella per cui sono carico, ma devo lavorare ancora molto su certi aspetti per crescere ulteriormente. Spero in un 2020 di maggiore costanza a livello di risultati(...)».

Ricordiamo che nella sua carriera Bottas ha finora vinto sette Gran Premi di F1, di cui quattro nella scorsa stagione.

Keystone, archivio