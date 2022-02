Sospensione confermata per Burren

AMBRì - La SIHF ha annunciato che la squalifica sul conto del difensore dell'Ambrì Yanik Burren è confermata. Il giocatore biancoblù era stato fermato per una partita a causa di uno slew-footing ai danni del bianconero Calvin Thürkauf, nel derby giocato il 27 gennaio in riva al Ceresio. Burren non potrà pertanto scendere in pista martedì sera a Losanna.

Da segnalare inoltre che, in seguito a una carica da tergo portata ai danni di Theo Campagna (Ginevra) al 34' della partita del 28 gennaio, l'attaccante dello Zurigo Sven Andrighetto ha ricevuto una squalifica di due partite. Al giocatore è pure stata affibbiata una multa di 4000 franchi.

