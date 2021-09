Parte la stagione: le novità...arbitrali

AMBRì/LUGANO - Nuovo campionato significa anche nuove regole. Sono parecchi i cambiamenti in atto a partire dalla stagione al via questa sera. I principali? L'area del portiere, oltre la quale l'estremo difensore non può giocare il disco, gli ingaggi, le bagarre e i Coach's Challenge a disposizione delle squadre.

«Siamo confrontati con una situazione parecchio difficile poiché ci sono i regolamenti a livello internazionale che vengono utilizzati in gran parte del mondo e poi abbiamo il regolamento NHL, leggermente diverso da quello conosciuto da noi - ha spiegato l'ex linesman Andreas Kohler a Radio Ticino - Ora stanno cercando di unificarli, così da giocare lo stesso hockey in ogni angolo del mondo. Diciamo che attualmente i regolamenti divergono di circa il 15%».

Area del portiere - «L'area del portiere ora si estende anche dietro la porta, una sorta di trapezio nel quale l'estremo difensore potrà giocare il disco. Se lo farà fuori da quel perimetro sarà sanzionato con una penalità di due minuti».

Gli ingaggi in zona offensiva - «Per favorire lo spettacolo, quando il disco esce dalla zona offensiva, l'ingaggio verrà sempre effettuato nella medesima zona, anche se l'ultimo tocco è stato di un giocatore della squadra che offende. E in aggiunta quest'ultima potrà decidere se farlo sulla destra o sulla sinistra...».

Le bagarre - «La Federazione internazionale e la NHL hanno voluto mettere in chiaro che le risse non fanno parte del DNA dell'hockey. Quindi hanno creato delle apposite regole per sanzionare due o più persone che "rissano". E le sanzioni sono piuttosto severe...».

I Coach's Challenge, più potere alle squadre. Ma... «Potrà essere chiamato dagli allenatori anche per una presunta invasione di area di porta o per un'ostruzione sul portiere. Ma se l'infrazione non c'è, la squadra che l'ha richiesto sarà sanzionata con una penalità di due minuti. Di quattro se sarà la seconda richiesta...».