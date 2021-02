Martedì il Lugano giocherà a Langnau

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Mapei, Citta del Tricolore, Reggio Emilia.

Turf: Natural.

Capacity: 23,717.

Referee: Juan Luca Sacchi (ITA).

Home Manager: Roberto De Zerbi (ITA).

Away Manager: Vincenzo Italiano (ITA).

Sidelined Players: SASSUOLO - Mehdi Bourabia (Hamstring Injury) Domenico Berardi (Muscular problems) Filippo Romagna (Patella rupture).

SPEZIA - Claudio Terzi (Muscle Fatigue) Federico Mattiello (Unknown Injury) Riccardo Marchizza (Muscle Fatigue) MBala Nzola (Ankle problems) Roberto Piccoli (Biceps femoris muscle injury) Salva Ferrer (Leg Injury).

u0080216,250,000 Total market value u008055,050,000.

Age: 27.2-25.9.

National team players: 11-1.

Youth national team players: 2-7.

Foreigners: 16-16.