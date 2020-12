Il primo eSports team della storia bianconera

LUGANO - Durante il mese di dicembre avrà inizio la prima edizione della eNationalleague. Tutti i dodici i club di NL saranno rappresentati da uno o più giocatori, ma solo uno avrà la possibilità di disputare le partite. Saranno 11 gli incontri di Regular Season che verranno giocati dal 14 dicembre 2020 fino al 14 marzo 2021: le otto migliori squadre giocheranno in seguito i playoff.

Per rimanere aggiornati sui risultati si può consultare la pagina https://hclugano.ch/esports/.

L’HCL ha designato come suo portabandiera Robby Bertoli, tra i vincitori delle selezioni e che rappresenterà il Club durante il torneo virtuale.

Nome, cognome, età?

Robby Bertoli, ho 42 anni.

Professione?

Attualmente sono impiegato d’ufficio.

Hobby?

Naturalmente NHL games series, ma anche la lettura, la natura, gli animali e ovviamente le relazioni sociali.

Da quanto tempo giochi a NHL?

Gioco dalla prima uscita su PC, quindi dagli inizi degli Anni Novanta.

Hai già partecipato ad altri tornei o campionati? Quali successi hai ottenuto?

Sì, su xbox (dove ho giocato in precedenza per otto anni) mi sono qualificato per la Gaming World Championship (GWC). Su PS4, dove gioco da maggio 2020, sono stato finalista in entrambe le qualificazioni di due tornei 2vs2 nel settembre 2020.

Cosa significa essere stato scelto dall’HCL?

Cosa dire, rappresentare la squadra per la quale tifo da 36 anni è una grande emozione e un grande onore che mi porta essere motivato al 120%, non vedo l’ora di far bene! La responsabilità è molta, dovrò rappresentare un Club che negli ultimi 40 anni ha dato grandi emozioni ai propri tifosi! Non posso che esserne fiero e ringraziare l’HCL per tale opportunità.

Quali sono gli obiettivi della stagione?

Innanzitutto, far ben figurare la squadra per cui tifo e ripagarla della fiducia concessami. A livello personale, non mi piace unicamente partecipare, farò tutto il possibile per vincere il torneo. Come obiettivo direi i top 4.