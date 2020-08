Ufficiale: Lars Leuenberger allenatore a Bienne. «Questione di cuore»

BIENNE - Il Bienne ha confermato le voci delle ultime ore: Lars Leuenberger rimpiazzerà Antti Törmänen sulla panchina dei seeländer.

Il 45enne - che guiderà il suo primo allenamento domani - ha firmato un contratto valido per una stagione. «È una questione di cuore per me assumere il ruolo di head coach del Bienne in questo contesto speciale. Sono pronto a farlo», le parole di Lars Leuenberger.

Ricordiamo che quest'ultimo nel 2016 aveva portato il Berna a conquistare nientemeno che il titolo nazionale.

Keystone (archivio)